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Сегодня, 17:13

«Металлург» отыгрался с 0:2 и победил «Сочи» в матче КХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Металлург» обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:2.

В первом периоде счет открыл нападающий сочинской команды Егор Бабенко. Во втором периоде преимущество «Сочи» удвоил Артем Николаев, затем форвард «Металлурга» Семен Кошелев отыграл одну шайбу.

В третьем периоде за команду из Магнитогорска забили Григорий Дронов, Никита Коростелев и Брендэн Лайпсик.

«Металлург» занимает четвертое место на «Востоке» с 79 очками. «Сочи» находится на 11-й строчке «Запада» (25).

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«Металлург» (Магнитогорск) — «Сочи» (Сочи) — 4:2 (0:1, 1:1, 2:0)

Голы: Бабенко — 5 (Галенюк, Завгородний), 3:44 — 1:1. Николаев — 11 (Тянулин, Кудако), 24:44 — 1:2. Кошелев — 11 (Чибисов, Яковлев), 33:40 — 2:2. Дронов — 7 (бол., Кошелев), 50:14 — 3:2. Коростелев — 13 (п.в.), 53:56 — 4:2.

Вратари: Кошечкин — Бердин (59:11 — 59:58).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 40 (11+13+16) — 22 (3+9+10).

Судьи: Кулаков, Лаврентьев.

18 февраля. Магнитогорск. Арена-Металлург.

Источник: Турнирная таблица КХЛ
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Сочи
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4 ЦСКА 63 39 24 86
5 Динамо М 64 36 28 82
6 Витязь 64 33 31 74
7 Северсталь 64 28 36 69
8 Динамо Мн 65 26 39 65
9 Спартак 65 27 38 62
10 Куньлунь 64 21 43 48
11 Сочи 64 8 56 25
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 65 39 26 87
2 Сибирь 65 37 28 81
3 Сал. Юлаев 65 35 30 80
4 Металлург 64 34 30 79
5 Автомобилист 64 35 29 79
6 Авангард 64 36 28 79
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18.02 13:00
Спартак – Северсталь
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Сал. Юлаев – Сибирь
 1 : 2 Б
18.02 15:00
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