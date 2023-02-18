«Металлург» отыгрался с 0:2 и победил «Сочи» в матче КХЛ
«Металлург» обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:2.
В первом периоде счет открыл нападающий сочинской команды Егор Бабенко. Во втором периоде преимущество «Сочи» удвоил Артем Николаев, затем форвард «Металлурга» Семен Кошелев отыграл одну шайбу.
В третьем периоде за команду из Магнитогорска забили Григорий Дронов, Никита Коростелев и Брендэн Лайпсик.
«Металлург» занимает четвертое место на «Востоке» с 79 очками. «Сочи» находится на 11-й строчке «Запада» (25).
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«Металлург» (Магнитогорск) — «Сочи» (Сочи) — 4:2 (0:1, 1:1, 2:0)
Голы: Бабенко — 5 (Галенюк, Завгородний), 3:44 — 1:1. Николаев — 11 (Тянулин, Кудако), 24:44 — 1:2. Кошелев — 11 (Чибисов, Яковлев), 33:40 — 2:2. Дронов — 7 (бол., Кошелев), 50:14 — 3:2. Коростелев — 13 (п.в.), 53:56 — 4:2.
Вратари: Кошечкин — Бердин (59:11 — 59:58).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 40 (11+13+16) — 22 (3+9+10).
Судьи: Кулаков, Лаврентьев.
18 февраля. Магнитогорск. Арена-Металлург.
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