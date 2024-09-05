«Металлург» — СКА: видеообзор матча КХЛ

«Металлург» в овертайме обыграл СКА в первом матче сезона ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 5:4. Встреча прошла в Магнитогорске.

Видеообзор матча опубликован на YouTube-канале КХЛ.

Клуб из Санкт-Петербурга с 1 очком располагается на 4-м месте в таблице Западной конференции. «Магнитка» (2 балла) идет шестой на «Востоке».

В следующем матче 7 сентября СКА на выезде сыграет против «Лады». «Металлург» 8-го числа на своем льду примет «Нефтехимик».