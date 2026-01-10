«Металлург» обыграл СКА и одержал пятую победу подряд

«Металлург» дома обыграл СКА в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:1.

В составе хозяев шайбы забросили Дмитрий Силантьев, Александр Петунин, Артем Минулин, Сергей Толчинский и Дерек Барак. У гостей отличился Маркус Филлипс.

Хозяева нанесли 45 бросков, гости — 17.

«Металлург» с 70 очками занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. СКА с 49 баллами располагается на седьмой строчке «Запада».