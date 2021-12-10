СКА победил «Металлург» и продлил беспроигрышную серию до пяти матчей

СКА на выезде победил «Металлург» со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Заброшенными шайбами в составе питерской команды отметились Никита Гучев, оформивший дубль, Даниил Пыленков, Антон Бурдасов и Андрей Кузьменко.

В составе магнитогорского клуба единственный гол забил Денис Зернов.

СКА набрал 53 очка в 38 матчах и поднялся на второе место на Западе. «Металлург» продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, имея на счету 59 оков в 38 играх.

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«Металлург» (Магнитогорск) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:5 (0:2, 0:0, 1:3)

Голы: Бурдасов — 18 (Кемппайнен), 0:08 — 0:1. Гусев — 6 (бол., Кузьменко, Бурдасов), 14:47 — 0:2. Пыленков — 3 (бол., Кемппайнен), 44:14 — 0:3. Зернов — 9 (Карпов, Николаев), 45:54 — 1:3. Гусев — 7 (Воробьев, Моисеев), 53:24 — 1:4. Кузьменко — 16 (п.в., Бурдасов), 57:06 — 1:5.

Вратари: Олкинуора (55:53 — 57:06) — Юханссон.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 29 (10+12+7) — 18 (5+4+9).

Судьи: Кулаков, Наумов.

10 декабря. Магнитогорск. «Арена Металлург».