«Металлург» — «Сибирь»: видеообзор матча Кубка Гагарина

«Металлург» дома победил «Сибирь» во втором матче серии первого раунда плей-офф КХЛ — 5:1.

У хозяев два гола забил Робин Пресс, две результативные передачи на счету Владимир Ткачев, 2 (1+1) очка набрал Роман Канцеров. У гостей единственный гол забил Семен Кошелев.

«Металлург» повел в серии до четырех побед со счетом 2-0. Серия переезжает в Новосибирск. Третий матч пройдет 28 марта.