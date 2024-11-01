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Сегодня, 22:20

«Металлург» — «Сибирь»: видеообзор матча КХЛ

Алина Савинова
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«Металлург» на своем льду проиграл «Сибири» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:4.

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале лиги.

Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Сибирь
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4 Сал. Юлаев 18 11 7 22
5 Сибирь 21 10 11 21
6 Металлург Мг 23 10 13 21
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