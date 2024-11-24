«Металлург» — «Сибирь»: видеообзор матча

«Металлург» дома победил «Сибирь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:1.

«Магнитка» с 33 очками занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, «Сибирь» (25 очков) — на восьмой строчке.