«Металлург» и «Сибирь» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в понедельник, 29 сентября. Игра пройдет на арене «Металлург» в Магнитогорске, стартовое вбрасывание состоится в 17.00 по московскому времени.

Следить за основными событиями игры «Металлург» — «Сибирь» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-платформа «Кинопоиск». В Магнитогорске трансляцию также будет вести местный канал «ТВ-ИН», а в Новосибирске — «ОТС».

В регулярном чемпионате КХЛ-2025/26 «Металлург» набрал 14 очков в 9 матчах, «Сибирь» — 8 очков в 8 играх. В субботу, 27 сентября, магнитогорцы уступили на своем льду «Ак Барсу» (3:4), а новосибирцы потерпели поражение во встрече с «Барысом» (4:6).

Матч «Металлург» — «Сибирь» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс