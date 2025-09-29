«Металлург» — «Сибирь»: трансляция матча КХЛ онлайн
«Металлург» и «Сибирь» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в понедельник, 29 сентября. Игра пройдет на арене «Металлург» в Магнитогорске, стартовое вбрасывание состоится в 17.00 по московскому времени.
Следить за основными событиями игры «Металлург» — «Сибирь» можно в матч-центре на сайте «СЭ».
В прямом эфире матч будет показывать онлайн-платформа «Кинопоиск». В Магнитогорске трансляцию также будет вести местный канал «ТВ-ИН», а в Новосибирске — «ОТС».
В регулярном чемпионате КХЛ-2025/26 «Металлург» набрал 14 очков в 9 матчах, «Сибирь» — 8 очков в 8 играх. В субботу, 27 сентября, магнитогорцы уступили на своем льду «Ак Барсу» (3:4), а новосибирцы потерпели поражение во встрече с «Барысом» (4:6).
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|2
|Нефтехимик
|10
|7
|3
|14
|3
|Авангард
|9
|7
|2
|14
|4
|Трактор
|10
|5
|5
|12
|5
|Автомобилист
|10
|5
|5
|11
|6
|Барыс
|10
|5
|5
|11
|7
|Ак Барс
|10
|4
|6
|9
|8
|Амур
|8
|3
|5
|8
|9
|Адмирал
|8
|3
|5
|8
|10
|Сибирь
|9
|4
|5
|8
|11
|Салават Юлаев
|8
|1
|7
|4
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|10
|7
|3
|16
|2
|Торпедо НН
|10
|7
|3
|15
|3
|Динамо Мн
|9
|6
|3
|14
|4
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|5
|ЦСКА
|10
|5
|5
|11
|6
|СКА
|9
|5
|4
|11
|7
|Спартак
|10
|4
|6
|11
|8
|Сочи
|9
|4
|5
|9
|9
|Динамо М
|9
|4
|5
|9
|10
|Северсталь
|9
|4
|5
|8
|11
|Лада
|10
|1
|9
|3
|1.10
|16:30
|
Авангард – Адмирал
|- : -
|1.10
|17:00
|
Салават Юлаев – Сибирь
|- : -
|1.10
|17:00
|
Автомобилист – Амур
|- : -
|1.10
|17:00
|
Барыс – Локомотив
|- : -
|1.10
|19:30
|
СКА – Торпедо НН
|- : -
|1.10
|19:30
|
Динамо Мн – Северсталь
|- : -