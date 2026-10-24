«Металлург» — «Сибирь»: видеообзор матча
«Металлург» обыграл «Сибирь» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:1.
Игра прошла 24 октября на «Арене-Металлург» в Магнитогорске.
В составе хозяев отличились Андрей Козлов, Даниил Вовченко, Валерий Орехов, Люк Джонсон и Руслан Исхаков. Единственный гол «Сибири» забил Максим Сушко.
«Металлург» одержал первую победу под руководством нового тренера Константина Шафранова. Команда из Магнитогорска с 32 очками занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Сибири» 17 очков и восьмое место на Востоке.
26 октября «Сибирь» встретится с «Трактором», а «Металлург» днем позже сыграет с «Нефтехимиком».
Положение команд
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Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|20
|15
|5
|32
|2
|Нефтехимик
|19
|11
|8
|24
|3
|Ак Барс
|20
|10
|10
|22
|4
|Амур
|18
|10
|8
|21
|5
|Барыс
|18
|10
|8
|21
|6
|Салават Юлаев
|20
|10
|10
|21
|7
|Автомобилист
|18
|8
|10
|18
|8
|Сибирь
|20
|7
|13
|17
|9
|Адмирал
|18
|7
|11
|17
|10
|Трактор
|17
|7
|10
|16
|11
|Авангард
|16
|8
|8
|16
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|19
|14
|5
|28
|2
|ЦСКА
|19
|14
|5
|28
|3
|Шанхай Дрэгонс
|18
|12
|6
|26
|4
|Спартак
|19
|11
|8
|25
|5
|Северсталь
|20
|11
|9
|24
|6
|Торпедо НН
|18
|11
|7
|24
|7
|Динамо Мн
|19
|7
|12
|20
|8
|СКА
|18
|9
|9
|19
|9
|Динамо М
|21
|7
|14
|18
|10
|Сочи
|18
|5
|13
|10
|11
|Лада
|19
|2
|17
|9
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31.10
|26.10
|17:00
|Автомобилист – Барыс
|- : -
|26.10
|17:00
|Трактор – Сибирь
|- : -
|26.10
|19:30
|Динамо М – Авангард
|- : -
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