«Металлург» — «Сибирь»: видеообзор матча

«Металлург» обыграл «Сибирь» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:1.

Игра прошла 24 октября на «Арене-Металлург» в Магнитогорске.

В составе хозяев отличились Андрей Козлов, Даниил Вовченко, Валерий Орехов, Люк Джонсон и Руслан Исхаков. Единственный гол «Сибири» забил Максим Сушко.

«Металлург» одержал первую победу под руководством нового тренера Константина Шафранова. Команда из Магнитогорска с 32 очками занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Сибири» 17 очков и восьмое место на Востоке.

26 октября «Сибирь» встретится с «Трактором», а «Металлург» днем позже сыграет с «Нефтехимиком».

Подписывайся на канал «СЭ» в Max