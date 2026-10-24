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Металлург — Сибирь: счет и результат, видео голов матча FONBET чемпионата КХЛ 24 октября 2026 года

«Металлург» — «Сибирь»: видеообзор матча

Сергей Филин

«Металлург» обыграл «Сибирь» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:1.

Игра прошла 24 октября на «Арене-Металлург» в Магнитогорске.

В составе хозяев отличились Андрей Козлов, Даниил Вовченко, Валерий Орехов, Люк Джонсон и Руслан Исхаков. Единственный гол «Сибири» забил Максим Сушко.

«Металлург» одержал первую победу под руководством нового тренера Константина Шафранова. Команда из Магнитогорска с 32 очками занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Сибири» 17 очков и восьмое место на Востоке.

26 октября «Сибирь» встретится с «Трактором», а «Металлург» днем позже сыграет с «Нефтехимиком».

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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 20 15 5 32
2 Нефтехимик 19 11 8 24
3 Ак Барс 20 10 10 22
4 Амур 18 10 8 21
5 Барыс 18 10 8 21
6 Салават Юлаев 20 10 10 21
7 Автомобилист 18 8 10 18
8 Сибирь 20 7 13 17
9 Адмирал 18 7 11 17
10 Трактор 17 7 10 16
11 Авангард 16 8 8 16
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 19 14 5 28
2 ЦСКА 19 14 5 28
3 Шанхай Дрэгонс 18 12 6 26
4 Спартак 19 11 8 25
5 Северсталь 20 11 9 24
6 Торпедо НН 18 11 7 24
7 Динамо Мн 19 7 12 20
8 СКА 18 9 9 19
9 Динамо М 21 7 14 18
10 Сочи 18 5 13 10
11 Лада 19 2 17 9
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26.10 17:00 Автомобилист – Барыс - : -
26.10 17:00 Трактор – Сибирь - : -
26.10 19:30 Динамо М – Авангард - : -
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