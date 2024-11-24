«Металлург» победил «Сибирь»
«Металлург» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ обыграл «Сибирь» (3:1).
Магнитогорцы одержали десятую победу в этом регулярном чемпионате.
Для новосибирской команды это шестое поражение в семи последних встречах.
«Магнитка» с 33 очками занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, «Сибирь» (25 очков) — на восьмой строчке.
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)
Голы: Юров — 6 (Минулин), 5:36 — 1:0. Вовченко — 6 (Гераськин, Орехов), 18:51 — 2:0. Яковлев — 3 (Коротков, Широков), 30:30 — 2:1. Зернов — 4 (Канцеров), 54:28 — 3:1.
Вратари: Набоков — Костин (56:57).
Штраф: 0 — 8.
Броски: 35 (13+13+9) — 22 (9+5+8).
Судьи: Акузовский, Лазарев.
24 ноября. Магнитогорск. Арена-Металлург. 6840 зрителей.
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|29
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|11
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|27
|10
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|В
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|19
|10
|42
|2
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|17
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|12
|16
|26
|9
|Сибирь
|28
|11
|17
|25
|10
|Лада
|27
|10
|17
|25
|11
|Барыс
|30
|9
|21
|21
|12
|Амур
|30
|6
|24
|15
|24.11
|10:00
|
Адмирал – Амур
|5 : 3
|24.11
|14:30
|
Металлург Мг – Сибирь
|3 : 1
|24.11
|14:30
|
Барыс – Авангард
|2 : 3 ОТ
|24.11
|17:10
|
Динамо Мн – Автомобилист
|- : -