Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 16:35

«Металлург» победил «Сибирь»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Металлург» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ обыграл «Сибирь» (3:1).

Магнитогорцы одержали десятую победу в этом регулярном чемпионате.

Для новосибирской команды это шестое поражение в семи последних встречах.

«Магнитка» с 33 очками занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, «Сибирь» (25 очков) — на восьмой строчке.

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)

Голы: Юров — 6 (Минулин), 5:36 — 1:0. Вовченко — 6 (Гераськин, Орехов), 18:51 — 2:0. Яковлев — 3 (Коротков, Широков), 30:30 — 2:1. Зернов — 4 (Канцеров), 54:28 — 3:1.

Вратари: Набоков — Костин (56:57).

Штраф: 0 — 8.

Броски: 35 (13+13+9) — 22 (9+5+8).

Судьи: Акузовский, Лазарев.

24 ноября. Магнитогорск. Арена-Металлург. 6840 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2024-2025/?type=division
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Сибирь
Читайте также
Гол Головина помог «Монако» обыграть «Брест» в 12-м туре лиги 1
В «Вашингтоне» отреагировали на отсутствие Овечкина из-за перелома
Кустурица назвал удар «Орешником» по Украине зрелищным и масштабным
Галактионов рухнул на землю, Станкович заслужил такой разгром. Что произошло после матча «Спартак» - «Локомотив»
В МИДе пообещали ответ Москвы в случае поставок Сеулом оружия Киеву
Стрельба произошла в Саратовской области
Популярное видео
«Питтсбург» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Трансферы «Авангарда», почему не приехал Рирден, Разин vs журналисты
«Юта» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Адмирал» — «Амур»: видеообзор матча

«Авангард» в овертайме обыграл «Барыс» в КХЛ, Прохоркин оформил дубль
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 31 25 6 52
2 Спартак 29 20 9 43
3 Динамо М 29 18 11 39
4 СКА 30 18 12 39
5 ЦСКА 27 14 13 35
6 Северсталь 28 17 11 34
7 Торпедо 30 14 16 33
8 Динамо Мн 29 15 14 32
9 Витязь 30 13 17 29
10 Куньлунь РС 30 11 19 25
11 Сочи 27 10 17 22
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 29 19 10 42
2 Автомобилист 27 17 10 37
3 Сал. Юлаев 27 17 10 36
4 Ак Барс 27 17 10 35
5 Металлург Мг 31 16 15 33
6 Адмирал 31 13 18 31
7 Нефтехимик 31 11 20 30
8 Авангард 28 12 16 26
9 Сибирь 28 11 17 25
10 Лада 27 10 17 25
11 Барыс 30 9 21 21
12 Амур 30 6 24 15
Результаты / календарь
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
29.11
24.11 10:00
Адмирал – Амур
 5 : 3
24.11 14:30
Металлург Мг – Сибирь
 3 : 1
24.11 14:30
Барыс – Авангард
 2 : 3 ОТ
24.11 17:10
Динамо Мн – Автомобилист
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости