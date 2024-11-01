«Металлург» проиграл «Сибири», Широков сделал дубль

Магнитогорский «Металлург» дома проиграл «Сибири» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:4.

В составе хозяев шайбы забросили Артем Минулин, Александр Петунин и Никита Михайлис. У новосибирцев по дублю на счету Сергея Широкова и Владислава Кары.

«Магнитка» занимает 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 21 очком, «Сибирь» с аналогичным количеством баллов — на 5-й строчке.

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«Металлург Мг» (Магнитогорск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:4 (2:0, 0:1, 1:3)

Голы: Минулин — 1 (Козлов, Башкиров), 5:51 — 1:0. Петунин — 7 (бол., Вовченко, Орехов), 19:33 — 2:0. Широков — 9 (бол., Бутузов, Андреофф), 22:32 — 2:1. Михайлис — 7 (Юров, Пресс), 41:16 — 3:1. Широков — 10 (бол., Андреофф, Бек), 48:54 — 3:2. Кара — 6 (Пьянов, Мерфи), 50:13 — 3:3. Кара — 7 (Гордеев), 57:14 — 3:4.

Вратари: Набоков (58:05) — Костин.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 32 (11+8+13) — 19 (6+4+9).

Судьи: Ромасько, Юдаков.

1 ноября. Магнитогорск. «Арена-Металлург».