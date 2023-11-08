Дубль Зернова принес «Металлургу» победу над «Сибирью»

«Металлург» дома обыграл «Сибирь» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 6:3.

У победителей забили Денис Зернов, отличившийся дважды, Люк Джонс, Никита Михайлис, Семен Кошелев и Его Яковлев. У гостей отметились Георгий Белоусов, Владимир Бутузов и Егор Спиридонов.

«Металлург» набрал 38 очков в 29 матчах и лидирует в таблице Восточной конференции. «Сибирь» с 29 очками в 28 играх идет на 9-й строчке.

11 ноября «Металлург» встретится с «Барысом», «Сибирь» днем ранее сыграет с «Локомотивом».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 6:3 (3:0, 2:2, 1:1)

Голы: Зернов — 9 (мен., Гололобов, Карпов), 6:28 — 1:0. Зернов — 10 (бол., Кошелев), 10:52 — 2:0. Джонсон — 4 (бол., Пресс, Юров), 14:19 — 3:0. Михайлис — 6 (Юров, Пресс), 21:41 — 4:0. Белоусов — 3 (Бутузов, Костин), 33:34 — 4:1. Кошелев — 4 (бол., Карпов, Яковлев), 34:51 — 5:1. Бутузов — 8 (Прохоркин), 39:04 — 5:2. Спиридонов — 1 (И. Климович, Ахияров), 47:29 — 5:3. Яковлев — 2, 54:13 — 6:3.

Вратари: Набоков — Костин.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 31 (9+13+9) — 41 (12+14+15).

Судьи: Наумов, Ромасько.

8 ноября. Магнитогорск. Арена-Металлург. 6018 зрителей.