Видеотрансляция игры КХЛ «Металлург» — «Сибирь» в Кинопоиске начнется в 16.50 мск

Магнитогорский «Металлург» на своем льду сыграет против «Сибири» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ 20 ноября. Встреча пройдет на территории комплекса «Арена-Металлург» в городе Магнитогорск. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры «Металлург» — «Сибирь» можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

Видеотрансляцию противостояния «Металлург» — «Сибирь» покажут на официальном сайте КХЛ. Онлайн-сервис Кинопоиск и канал KHL Prime также проведут прямой эфир игры. Начало — в 16.50 мск.

«Металлург» с 46 очками лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. Клуб из Новосибирска занимает восьмую строчку на Востоке с 33 баллами.

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