«Металлург» — «Сибирь»: видеообзор матча КХЛ

«Металлург» и «Сибирь» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Игра прошла в Магнитогорске 8 ноября. Хозяева победили со счетом 6:3.

Видео лучших моментов матча «Металлург» — «Сибирь» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Магнитка» одержала третью победу подряд и вышла на первое место на «Востоке».

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