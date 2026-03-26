«Металлург» и «Сибирь» сыграют во втором матче первого раунда Кубка Гагарина 2026 в четверг, 26 марта. Игра состоится в спортивном комплексе «Арена-Металлург» в Магнитогорске. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры «Металлург» — «Сибирь» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ. Жители Магнитогорска могут смотреть игру на телеканале «ТВ-ИН» (начало эфира — в 19.00 по местному времени). В Новосибирске трансляция будет на телеканале ОТС (начало эфира — в 21.00 по местному времени).

Счет в серии 1-0 в пользу омской команды. В первом матче «Металлург» победил «Сибирь» со счетом 4:1.

Матч «Металлург» — «Сибирь» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс