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Сегодня, 19:37

«Металлург» в серии буллитов проиграл «Сибири»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Металлург» на своем льду принимал «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Основное время матча закончилось со счетом 2:2. В составе «Магнитки» голы забивали нападающий Николай Голдобин и защитник Коди Керран.

За «Адмирал» забивали нападающий Максим Сушко и защитник Михал Чайковски.

В овертайме команды не выявили победителя, а в серии буллитов точнее были игроки из Новосибирска — 2:1.

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«Металлург» (Магнитогорск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 2:3 Б (1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 0:1)

Голы: Голдобин — 9 (Чибисов, Яковлев), 15:40 — 1:0. Сушко — 5 (Аланов, Коротков), 41:35 — 1:1. Керран — 3 (Майе), 51:35 — 2:1. Чайковски — 7 (Аланов, Коротков), 56:36 — 2:2.

Победный буллит: Бутузов.

Вратари: Паскуале — Костин.

Штраф: 9 — 15.

Броски: 36 (17+11+5+3) — 27 (4+8+11+4).

Судьи: Фатеев, Щенев.

23 декабря. Магнитогорск. Арена-Металлург.

ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Сибирь
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КХЛ: «Металлург» проиграл «Сибири», «Локомотив» — ЦСКА и другие матчи 23 декабря
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Западная конференция И В П О
1 СКА 43 34 9 71
2 Локомотив 42 26 16 58
3 ЦСКА 40 26 14 57
4 Торпедо 41 25 16 53
5 Динамо М 42 23 19 53
6 Спартак 42 20 22 46
7 Витязь 42 18 24 44
8 Динамо Мн 42 17 25 42
9 Северсталь 41 15 26 40
10 Куньлунь 43 15 28 34
11 Сочи 40 5 35 17
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 41 28 13 59
2 Металлург 42 26 16 57
3 Сибирь 45 26 19 55
4 Авангард 42 24 18 52
5 Сал. Юлаев 42 22 20 52
6 Адмирал 43 23 20 51
7 Ак Барс 41 19 22 45
8 Амур 41 17 24 40
9 Барыс 42 18 24 39
10 Трактор 42 16 26 37
11 Нефтехимик 41 17 24 36
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28.12
23.12 16:30
Авангард – Амур
 3 : 1
23.12 17:00
Металлург – Сибирь
 2 : 3 Б
23.12 17:00
Сал. Юлаев – Адмирал
 5 : 3
23.12 19:30
Локомотив – ЦСКА
 - : -
23.12 19:30
Витязь – Ак Барс
 - : -
23.12 19:30
Сочи – Куньлунь
 - : -
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