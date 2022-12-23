«Металлург» в серии буллитов проиграл «Сибири»
«Металлург» на своем льду принимал «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Основное время матча закончилось со счетом 2:2. В составе «Магнитки» голы забивали нападающий Николай Голдобин и защитник Коди Керран.
За «Адмирал» забивали нападающий Максим Сушко и защитник Михал Чайковски.
В овертайме команды не выявили победителя, а в серии буллитов точнее были игроки из Новосибирска — 2:1.
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«Металлург» (Магнитогорск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 2:3 Б (1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 0:1)
Голы: Голдобин — 9 (Чибисов, Яковлев), 15:40 — 1:0. Сушко — 5 (Аланов, Коротков), 41:35 — 1:1. Керран — 3 (Майе), 51:35 — 2:1. Чайковски — 7 (Аланов, Коротков), 56:36 — 2:2.
Победный буллит: Бутузов.
Вратари: Паскуале — Костин.
Штраф: 9 — 15.
Броски: 36 (17+11+5+3) — 27 (4+8+11+4).
Судьи: Фатеев, Щенев.
23 декабря. Магнитогорск. Арена-Металлург.
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