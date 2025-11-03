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«Металлург» — «Шанхай Дрэгонс»: видеообзор матча

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Металлург» дома победил «Шанхай Дрэгонс» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 6:1.

«Металлург» (34 очка) поднялся на первое место в Восточной конференции КХЛ. «Шанхай Дрэгонс» (25) потерпел шестое поражение в последних 7 матчах и идет шестым на «Западе».

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КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Шанхай Дрэгонс (Куньлунь Ред Стар)
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