«Металлург» — «Шанхай Дрэгонс»: видеообзор матча

«Металлург» дома победил «Шанхай Дрэгонс» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 6:1.

«Металлург» (34 очка) поднялся на первое место в Восточной конференции КХЛ. «Шанхай Дрэгонс» (25) потерпел шестое поражение в последних 7 матчах и идет шестым на «Западе».