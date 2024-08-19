«Металлург» — «Северсталь»: смотреть трансляцию матча Кубка Республики Башкортостан
«Металлург» сыграет с «Северсталью» в Кубке Республики Башкортостан 19 августа
«Металлург» сыграет с «Северсталью» в матче FONBET Кубка Республики Башкортостан в понедельник, 19 августа. Игра пройдет на льду «Уфа-Арены» в Уфе и начнется в 11.00 по московскому времени.
Видеотрансляцию в прямом эфире можно смотреть бесплатно в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе ХК «Салават Юлаев».
Ежегодный предсезонный Кубок Республики Башкортостан проходит с 15 по 19 августа 2024 года в Уфе. В турнире принимают участие «Салават Юлаев», «Автомобилист», «Металлург», «Нефтехимик» и «Северсталь».
Новый сезон КХЛ стартует 3 сентября. Магнитогорская команда — обладатель Кубка Гагарина прошлого сезона. Клуб из Череповца дошел до 1/8 финала плей офф КХЛ.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург Мг
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь РС
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
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5.09
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Металлург Мг – Локомотив
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