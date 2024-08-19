«Северсталь» разгромила магнитогорский «Металлург» в Кубке Республики Башкортостан

В понедельник, 19 августа, в Уфе прошел матч между магнитогорским «Металлургом» и «Северсталью» в рамках FONBET Кубка Республики Башкортостан. Победу одержала череповецкая команда со счетом 6:2.

В составе «Северстали» шайбы забросили Кирилл Пилипенко (дубль), Егор Степанов и Адам Лишка (хет-трик). «Сталевары» ответили точными бросками Алексея Фурсы и Игоря Козячего.

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«Металлург Мг» (Магнитогорск) — «Северсталь» (Череповец) — 2:6 (1:3, 0:2, 1:1)

Голы: Фурса — 1 (Паливко, Котков), 1:45 — 1:0. Пилипенко — 1 (Иванов, Аймурзин), 3:47 — 1:1. Степанов — 1 (Иванцов, Скоренов), 4:41 — 1:2. Лишка — 2 (Подшивалов, Абросимов), 18:03 — 1:3. Лишка — 3 (мен., Абросимов), 31:36 — 1:4. Лишка — 4 (мен., Абросимов), 33:23 — 1:5. Козячий — 1 (Жугин, Жлоба), 44:42 — 2:5. Пилипенко — 2, 45:18 — 2:6.

Вратари: Смолин — Шугаев.

Штраф: 4 — 10.

Судьи: Акузовский, Лаврентьев.

19 августа. Уфа. Уфа-Арена.