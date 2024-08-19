Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 13:22

«Северсталь» разгромила магнитогорский «Металлург» в Кубке Республики Башкортостан

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

В понедельник, 19 августа, в Уфе прошел матч между магнитогорским «Металлургом» и «Северсталью» в рамках FONBET Кубка Республики Башкортостан. Победу одержала череповецкая команда со счетом 6:2.

В составе «Северстали» шайбы забросили Кирилл Пилипенко (дубль), Егор Степанов и Адам Лишка (хет-трик). «Сталевары» ответили точными бросками Алексея Фурсы и Игоря Козячего.

Хоккей

Товарищеские матчи. Клубы

FONBET Кубок Республики Башкортостан

«Металлург Мг» (Магнитогорск) — «Северсталь» (Череповец) — 2:6 (1:3, 0:2, 1:1)

Голы: Фурса — 1 (Паливко, Котков), 1:45 — 1:0. Пилипенко — 1 (Иванов, Аймурзин), 3:47 — 1:1. Степанов — 1 (Иванцов, Скоренов), 4:41 — 1:2. Лишка — 2 (Подшивалов, Абросимов), 18:03 — 1:3. Лишка — 3 (мен., Абросимов), 31:36 — 1:4. Лишка — 4 (мен., Абросимов), 33:23 — 1:5. Козячий — 1 (Жугин, Жлоба), 44:42 — 2:5. Пилипенко — 2, 45:18 — 2:6.

Вратари: Смолин — Шугаев.

Штраф: 4 — 10.

Судьи: Акузовский, Лаврентьев.

19 августа. Уфа. Уфа-Арена.

Хоккей
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Северсталь
0
Читайте также
Под Саратов прошел чемпионат России по пахоте
18 августа продолжится Чемпионат России по легкой атлетике
Американец объяснил решение пойти добровольцем на СВО
Станкович повторил рекорд Романцева, но остался кое-чем недоволен. Что произошло после победы «Спартака» над «Факелом»
Харрис заявила о продолжении работы США по достижению сделки о перемирии в Газе
Пользователи из России пожаловались на сбой в работе Telegram
Популярное видео
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пивоварня «Балтика» стала партнером КХЛ

Словацких хоккеистов из КХЛ вызвали в сборную впервые с 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Авангард 0 0 0 0
2 Автомобилист 0 0 0 0
3 Адмирал 0 0 0 0
4 Ак Барс 0 0 0 0
5 Амур 0 0 0 0
6 Барыс 0 0 0 0
7 Лада 0 0 0 0
8 Металлург Мг 0 0 0 0
9 Нефтехимик 0 0 0 0
10 Сал. Юлаев 0 0 0 0
11 Сибирь 0 0 0 0
12 Трактор 0 0 0 0
Западная конференция И В П О
1 Витязь 0 0 0 0
2 Динамо Мн 0 0 0 0
3 Динамо М 0 0 0 0
4 Куньлунь РС 0 0 0 0
5 Локомотив 0 0 0 0
6 Северсталь 0 0 0 0
7 СКА 0 0 0 0
8 Сочи 0 0 0 0
9 Спартак 0 0 0 0
10 Торпедо 0 0 0 0
11 ЦСКА 0 0 0 0
Результаты / календарь
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
3.09 00:00
Металлург Мг – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости