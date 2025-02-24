«Металлург» обыграл «Северсталь» и вышел в плей-офф

«Металлург» дома обыграл «Северсталь» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:1.

У хозяев по два очка набрали Трой Джозефс (1+1) и Александр Петунин (0+2), также голами отметились Артем Минулин, Макар Хабаров и Люк Джонсон. У гостей единственную шайбу забросил Давид Думбадзе.

Данная победа обеспечила магнитогорскому клубу выход в плей-офф КХЛ.

«Металлург» набрал 74 очка и занимает 5-е место в таблице Восточной конференции. «Северсталь» с 73 очками — на 3-й строчке «Запада».

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Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Северсталь» (Череповец) — 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)

Голы: Минулин — 4 (Петунин, Джозефс), 16:15 — 1:0. Думбадзе — 14 (Подшивалов), 19:37 — 1:1. М. Хабаров — 3 (Петунин, Силантьев), 19:59 — 2:1. Джозефс — 7 (бол., Рендулич, Козлов), 41:10 — 3:1. Джонсон — 9 (бол., Канцеров, Вовченко), 58:01 — 4:1.

Вратари: Набоков — Самойлов.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 33 (5+14+14) — 16 (3+7+6).

Судьи: Сидоренко, Фатеев.

24 февраля. Магнитогорск. Арена-Металлург.