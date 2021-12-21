«Металлург» в овертайме победил «Северсталь»

«Металлург» одержал победу над «Северсталью» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась в овертайме со счетом 4:3.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Никита Коростелев, Павел Акользин, Денис Зернов и Максим Карпов. У гостей дубль оформил Кирилл Пилипенко. Еще одну шайбу забросил Илья Хохлов.

Таким образом, «Металлург» набрал 63 очка и продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции. «Северсталь» с 52 баллами занимает пятое место в таблице Запада.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Северсталь» (Череповец) — 4:3 ОТ (2:0, 1:2, 0:1, 1:0)

Голы: Коростелев — 14 (Минулин, Кошелев), 5:51 — 1:0. Акользин — 4 (Коробкин), 7:07 — 2:0. Зернов — 10 (бол., Яковлев, Карри), 30:20 — 3:0. Пилипенко — 7 (Тихонов, Кодола), 32:21 — 3:1. Пилипенко — 8 (Вовченко), 38:31 — 3:2. Хохлов — 3 (Абросимов), 58:33 — 3:3. Карпов — 10 (Минулин), 61:39 — 4:3.

Вратари: Олкинуора — Шугаев (Подъяпольский, 7:07, 58:08 — 58:33).

Штраф: 10 — 8.

Броски: 33 (9+10+11+3) — 24 (6+13+4+1).

Судьи: Кочетов, Овчинников.

21 декабря. Магнитогорск. Арена-Металлург.