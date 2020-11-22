«Северсталь» обыграла «Металлург»
17:43
«Северсталь» обыграла «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:1.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — «Северсталь» (Череповец) — 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)
Голы: Потехин — 1, 12:15 — 1:0. Петунин — 8 (бол., Кодола, Гераськин), 25:28 — 1:1. Матушкин — 1 (Кодола, Адамчук), 33:26 — 1:2. А. Гареев — 2 (бол., Лалонд, Няттинен), 45:00 — 1:3. Кодола — 5 (бол., Матушкин, Гераськин), 48:13 — 1:4.
Вратари: Олкинуора — Подъяпольский.
Штраф: 14 — 14.
Броски: 44 (22+11+11) — 36 (8+12+16).
Судьи: Морозов, Овчинников.
22 ноября. Магнитогорск. «Арена-Металлург». 1587 зрителей.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2020-2021/?type=conference
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