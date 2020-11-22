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«Северсталь» обыграла «Металлург»

17:43

«Северсталь» обыграла «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:1.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Северсталь» (Череповец) — 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)

Голы: Потехин — 1, 12:15 — 1:0. Петунин — 8 (бол., Кодола, Гераськин), 25:28 — 1:1. Матушкин — 1 (Кодола, Адамчук), 33:26 — 1:2. А. Гареев — 2 (бол., Лалонд, Няттинен), 45:00 — 1:3. Кодола — 5 (бол., Матушкин, Гераськин), 48:13 — 1:4.

Вратари: Олкинуора — Подъяпольский.

Штраф: 14 — 14.

Броски: 44 (22+11+11) — 36 (8+12+16).

Судьи: Морозов, Овчинников.

22 ноября. Магнитогорск. «Арена-Металлург». 1587 зрителей.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2020-2021/?type=conference

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