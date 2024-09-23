«Металлург» дома обыграл «Салават Юлаев» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 5:3.

Видео лучших моментов встречи опубликовано в официальной группе лиги в соцсети VK.

«Магнитка» набрала 6 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Уфимский клуб с 10 очками — на 3-й строчке таблицы «Востока».