«Металлург» — «Салават Юлаев»: видеообзор матча

«Металлург» дома обыграл «Салават Юлаев» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:2.

«Металлург» (44 очка) занимает четвертое место в таблице Восточной конференции КХЛ после 38 матчей. «Салават Юлаев» (48) остается вторым на «Востоке» после 35 игр.