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Сегодня, 21:55

«Металлург» — «Салават Юлаев»: видеообзор матча

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Металлург» дома обыграл «Салават Юлаев» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:2.

«Металлург» (44 очка) занимает четвертое место в таблице Восточной конференции КХЛ после 38 матчей. «Салават Юлаев» (48) остается вторым на «Востоке» после 35 игр.

Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Салават Юлаев
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Положение команд
Футбол
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 38 29 9 60
2 Спартак 36 23 13 51
3 Динамо М 37 23 14 49
4 ЦСКА 35 21 14 49
5 СКА 36 21 15 46
6 Северсталь 36 22 14 44
7 Динамо Мн 36 19 17 42
8 Торпедо 36 16 20 39
9 Витязь 36 15 21 34
10 Куньлунь РС 38 14 24 32
11 Сочи 35 11 24 25
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 36 22 14 48
2 Сал. Юлаев 35 23 12 48
3 Ак Барс 34 22 12 46
4 Автомобилист 35 20 15 44
5 Металлург Мг 38 21 17 44
6 Адмирал 38 18 20 41
7 Авангард 35 17 18 36
8 Нефтехимик 36 13 23 36
9 Лада 33 13 20 31
10 Сибирь 33 13 20 29
11 Барыс 38 10 28 23
12 Амур 36 7 29 18
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25.12
20.12 17:00
Металлург Мг – Сал. Юлаев
 4 : 2
20.12 19:00
Локомотив – Автомобилист
 1 : 3
20.12 19:30
Ак Барс – Динамо Мн
 1 : 3
20.12 19:30
Северсталь – Сочи
 2 : 1
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