«Металлург» сыграет с «Салаватом Юлаевым» в Мемориале Ромазана 27 августа

«Металлург» встретится с «Салаватом Юлаевым» в рамках товарищеского матча Мемориала Ромазана во вторник, 27 августа. Игра состоится на льду «Арены-Металлург» в Магнитогорске. Начало — в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире видеотрансляцию матча можно смотреть на телеканале КХЛ Prime. Эфир начнется в 16.55 мск. Жители Магнитогорска смогут следить за игрой на телеканале ТВ ИН. Начало трансляции — в 18.50 по местному времени.

33-й розыгрыш традиционного предсезонного турнира Мемориал Ромазана пройдет с 27 по 30 августа. Участники: магнитогорский «Металлург», уфимский «Салават Юлаев», нижнекамский «Нефтехимик» и магнитогорская «Магнитка» (фарм-клуб «Металлурга»).

Расписание турнира читайте на нашем сайте.

Турнир посвящен памяти директора Магнитогорского металлургического комбината Ивана Ромазана. Соревнования проводятся с 1992 года после выхода «Металлурга» в Высший дивизион первенства страны.