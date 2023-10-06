«Металлург» — «Салават Юлаев»: прямая трансляция матча КХЛ
«Металлург» встретится с «Салаватом Юлаевым» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ 6 октября, в пятницу. Матч пройдет в ледовом дворце спорта «Арена-Металлург» в Магнитогорске. Начало в 17.00 по московскому времени.
Ключевые события матча «Металлург» — «Салават Юлаев» будут доступны на сайте «СЭ».
Матч в прямом эфире покажет телеканал КХЛ Prime. Трансляция будет доступна и на официальном сайте КХЛ. Также игры регулярного чемпионата КХЛ сезона-2023/24 показывает онлайн-сервис «Кинопоиск» (необходимо подключить платную подписку). Начало эфира — 16.50 мск.
Жители Магнитогорска смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «ТВ-ИН». Трансляция начнется в 18.50 по местному времени.
Жители Республики Башкортостан смогут следить за матчем на телеканале «БСТ». Начало эфира — в 18.50 по местному времени.
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|15
|10
|5
|23
|2
|Лада
|16
|8
|8
|20
|3
|Ак Барс
|14
|9
|5
|19
|4
|Автомобилист
|14
|8
|6
|18
|5
|Сибирь
|14
|7
|7
|16
|6
|Авангард
|13
|7
|6
|16
|7
|Трактор
|15
|7
|8
|16
|8
|Сал. Юлаев
|13
|7
|6
|14
|9
|Адмирал
|13
|5
|8
|12
|10
|Амур
|13
|4
|9
|12
|11
|Барыс
|14
|3
|11
|10
|12
|Нефтехимик
|13
|3
|10
|8
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|14
|11
|3
|22
|2
|Торпедо
|14
|10
|4
|21
|3
|Сочи
|14
|10
|4
|20
|4
|Динамо М
|14
|10
|4
|20
|5
|Спартак
|15
|8
|7
|18
|6
|ЦСКА
|14
|7
|7
|15
|7
|Динамо Мн
|13
|6
|7
|14
|8
|Северсталь
|13
|6
|7
|13
|9
|Куньлунь РС
|17
|6
|11
|13
|10
|СКА
|13
|6
|7
|12
|11
|Витязь
|14
|3
|11
|7
|6.10
|12:30
|
Адмирал – Лада
|3 : 2
|6.10
|15:30
|
Сибирь – Автомобилист
|- : -
|6.10
|17:00
|
Металлург Мг – Сал. Юлаев
|- : -
|6.10
|19:00
|
ЦСКА – СКА
|- : -
|6.10
|19:00
|
Витязь – Барыс
|- : -
|6.10
|19:30
|
Динамо Мн – Локомотив
|- : -