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Сегодня, 16:00

«Металлург» — «Салават Юлаев»: прямая трансляция матча КХЛ

«Металлург» сыграет с «Салаватом Юлаевым» в регулярном чемпионате КХЛ 6 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Люк Джонсон, ХК «Металлург».
Фото ХК «Металлург»

«Металлург» встретится с «Салаватом Юлаевым» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ 6 октября, в пятницу. Матч пройдет в ледовом дворце спорта «Арена-Металлург» в Магнитогорске. Начало в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события матча «Металлург» — «Салават Юлаев» будут доступны на сайте «СЭ».

Матч в прямом эфире покажет телеканал КХЛ Prime. Трансляция будет доступна и на официальном сайте КХЛ. Также игры регулярного чемпионата КХЛ сезона-2023/24 показывает онлайн-сервис «Кинопоиск» (необходимо подключить платную подписку). Начало эфира — 16.50 мск.

Жители Магнитогорска смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «ТВ-ИН». Трансляция начнется в 18.50 по местному времени.

Жители Республики Башкортостан смогут следить за матчем на телеканале «БСТ». Начало эфира — в 18.50 по местному времени.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Салават Юлаев
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КХЛ: «Металлург» примет «Салават», ЦСКА — СКА и другие матчи 5 октября
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 15 10 5 23
2 Лада 16 8 8 20
3 Ак Барс 14 9 5 19
4 Автомобилист 14 8 6 18
5 Сибирь 14 7 7 16
6 Авангард 13 7 6 16
7 Трактор 15 7 8 16
8 Сал. Юлаев 13 7 6 14
9 Адмирал 13 5 8 12
10 Амур 13 4 9 12
11 Барыс 14 3 11 10
12 Нефтехимик 13 3 10 8
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 14 11 3 22
2 Торпедо 14 10 4 21
3 Сочи 14 10 4 20
4 Динамо М 14 10 4 20
5 Спартак 15 8 7 18
6 ЦСКА 14 7 7 15
7 Динамо Мн 13 6 7 14
8 Северсталь 13 6 7 13
9 Куньлунь РС 17 6 11 13
10 СКА 13 6 7 12
11 Витязь 14 3 11 7
Результаты / календарь
26.09
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28.09
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9.10
10.10
11.10
6.10 12:30
Адмирал – Лада
 3 : 2
6.10 15:30
Сибирь – Автомобилист
 - : -
6.10 17:00
Металлург Мг – Сал. Юлаев
 - : -
6.10 19:00
ЦСКА – СКА
 - : -
6.10 19:00
Витязь – Барыс
 - : -
6.10 19:30
Динамо Мн – Локомотив
 - : -
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