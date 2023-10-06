«Металлург» сыграет с «Салаватом Юлаевым» в регулярном чемпионате КХЛ 6 октября

«Металлург» встретится с «Салаватом Юлаевым» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ 6 октября, в пятницу. Матч пройдет в ледовом дворце спорта «Арена-Металлург» в Магнитогорске. Начало в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события матча «Металлург» — «Салават Юлаев» будут доступны на сайте «СЭ».

Матч в прямом эфире покажет телеканал КХЛ Prime. Трансляция будет доступна и на официальном сайте КХЛ. Также игры регулярного чемпионата КХЛ сезона-2023/24 показывает онлайн-сервис «Кинопоиск» (необходимо подключить платную подписку). Начало эфира — 16.50 мск.

Жители Магнитогорска смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «ТВ-ИН». Трансляция начнется в 18.50 по местному времени.

Жители Республики Башкортостан смогут следить за матчем на телеканале «БСТ». Начало эфира — в 18.50 по местному времени.

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