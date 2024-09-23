«Металлург» победил «Салават Юлаев», Петунин и Коробкин забросили по две шайбы

«Металлург» дома обыграл «Салават Юлаев» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:3.

У хозяев по две шайбы забросили Александр Петунин и Егор Коробкин, два голевых паса на счету Робина Пресса. У гостей две голевые передачи сделал Александер Хмелевский, 2 (1+1) очка также набрал Джошуа Лейво.

«Магнитка» набрала 6 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Уфимский клуб с 10 очками — на 3-й строчке таблицы «Востока».