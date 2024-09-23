«Металлург» победил «Салават Юлаев», Петунин и Коробкин забросили по две шайбы
«Металлург» дома обыграл «Салават Юлаев» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:3.
У хозяев по две шайбы забросили Александр Петунин и Егор Коробкин, два голевых паса на счету Робина Пресса. У гостей две голевые передачи сделал Александер Хмелевский, 2 (1+1) очка также набрал Джошуа Лейво.
«Магнитка» набрала 6 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Уфимский клуб с 10 очками — на 3-й строчке таблицы «Востока».
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|Восточная конференция
|И
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|1
|Автомобилист
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|5
|3
|11
|2
|Сибирь
|8
|5
|3
|10
|3
|Сал. Юлаев
|7
|5
|2
|10
|4
|Трактор
|6
|4
|2
|9
|5
|Адмирал
|6
|4
|2
|9
|6
|Нефтехимик
|8
|4
|4
|9
|7
|Ак Барс
|6
|4
|2
|8
|8
|Авангард
|7
|3
|4
|7
|9
|Металлург Мг
|8
|3
|5
|6
|10
|Лада
|7
|2
|5
|5
|11
|Амур
|6
|2
|4
|4
|12
|Барыс
|7
|1
|6
|3
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|7
|5
|2
|11
|2
|Северсталь
|8
|5
|3
|10
|3
|ЦСКА
|8
|4
|4
|10
|4
|Спартак
|6
|4
|2
|9
|5
|СКА
|7
|4
|3
|9
|6
|Динамо Мн
|6
|4
|2
|8
|7
|Витязь
|7
|3
|4
|6
|8
|Динамо М
|8
|3
|5
|6
|9
|Куньлунь РС
|7
|3
|4
|6
|10
|Торпедо
|8
|2
|6
|5
|11
|Сочи
|6
|2
|4
|4
Результаты / календарь
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|23.09
|17:00
|
Трактор – Спартак
|- : -
|23.09
|17:00
|
Металлург Мг – Сал. Юлаев
|5 : 3
|23.09
|19:30
|
СКА – Авангард
|- : -
|23.09
|19:30
|
Локомотив – Северсталь
|- : -
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