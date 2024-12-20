«Металлург» победил «Салават Юлаев» в КХЛ
«Металлург» дома обыграл «Салават Юлаев» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:2.
Победу хозяевам принесли шайбы Егор Коробкина, Дениса Зернова и дубль Данилы Юрова. У уфимцев дублем отметился Джошуа Ливо.
«Металлург» (44 очка) занимает четвертое место в таблице Восточной конференции КХЛ после 38 матчей. «Салават Юлаев» (48) остается вторым на «Востоке» после 35 игр.
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)
Голы: Коробкин — 4 (Акользин, М. Хабаров), 5:16 — 1:0. Ливо — 18 (Науменков, Тодд), 12:19 — 1:1. Зернов — 6 (Канцеров, Паливко), 26:42 — 2:1. Юров — 8 (Петунин, Яковлев), 28:33 — 3:1. Ливо — 19 (Цулыгин), 39:59 — 3:2. Юров — 9 (п.в., Пресс, Вовченко), 58:18 — 4:2.
Вратари: Смолин — Самонов.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 28 (6+14+8) — 24 (6+7+11).
Судьи: Сидоренко, Фатеев.
20 декабря. Магнитогорск. Арена-Металлург. 7500 зрителей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|37
|29
|8
|60
|2
|Спартак
|36
|23
|13
|51
|3
|Динамо М
|37
|23
|14
|49
|4
|ЦСКА
|35
|21
|14
|49
|5
|СКА
|36
|21
|15
|46
|6
|Северсталь
|35
|21
|14
|42
|7
|Динамо Мн
|35
|18
|17
|40
|8
|Торпедо
|36
|16
|20
|39
|9
|Витязь
|36
|15
|21
|34
|10
|Куньлунь РС
|38
|14
|24
|32
|11
|Сочи
|34
|11
|23
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|36
|22
|14
|48
|2
|Сал. Юлаев
|35
|23
|12
|48
|3
|Ак Барс
|33
|22
|11
|46
|4
|Металлург Мг
|38
|21
|17
|44
|5
|Автомобилист
|34
|19
|15
|42
|6
|Адмирал
|38
|18
|20
|41
|7
|Авангард
|35
|17
|18
|36
|8
|Нефтехимик
|36
|13
|23
|36
|9
|Лада
|33
|13
|20
|31
|10
|Сибирь
|33
|13
|20
|29
|11
|Барыс
|38
|10
|28
|23
|12
|Амур
|36
|7
|29
|18
|20.12
|17:00
|
Металлург Мг – Сал. Юлаев
|4 : 2
|20.12
|19:00
|
Локомотив – Автомобилист
|- : -
|20.12
|19:30
|
Ак Барс – Динамо Мн
|- : -
|20.12
|19:30
|
Северсталь – Сочи
|- : -