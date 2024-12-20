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Сегодня, 19:16

«Металлург» победил «Салават Юлаев» в КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Металлург» дома обыграл «Салават Юлаев» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:2.

Победу хозяевам принесли шайбы Егор Коробкина, Дениса Зернова и дубль Данилы Юрова. У уфимцев дублем отметился Джошуа Ливо.

«Металлург» (44 очка) занимает четвертое место в таблице Восточной конференции КХЛ после 38 матчей. «Салават Юлаев» (48) остается вторым на «Востоке» после 35 игр.

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Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)

Голы: Коробкин — 4 (Акользин, М. Хабаров), 5:16 — 1:0. Ливо — 18 (Науменков, Тодд), 12:19 — 1:1. Зернов — 6 (Канцеров, Паливко), 26:42 — 2:1. Юров — 8 (Петунин, Яковлев), 28:33 — 3:1. Ливо — 19 (Цулыгин), 39:59 — 3:2. Юров — 9 (п.в., Пресс, Вовченко), 58:18 — 4:2.

Вратари: Смолин — Самонов.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 28 (6+14+8) — 24 (6+7+11).

Судьи: Сидоренко, Фатеев.

20 декабря. Магнитогорск. Арена-Металлург. 7500 зрителей

Источник: Таблица КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Салават Юлаев
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3 Динамо М 37 23 14 49
4 ЦСКА 35 21 14 49
5 СКА 36 21 15 46
6 Северсталь 35 21 14 42
7 Динамо Мн 35 18 17 40
8 Торпедо 36 16 20 39
9 Витязь 36 15 21 34
10 Куньлунь РС 38 14 24 32
11 Сочи 34 11 23 25
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 36 22 14 48
2 Сал. Юлаев 35 23 12 48
3 Ак Барс 33 22 11 46
4 Металлург Мг 38 21 17 44
5 Автомобилист 34 19 15 42
6 Адмирал 38 18 20 41
7 Авангард 35 17 18 36
8 Нефтехимик 36 13 23 36
9 Лада 33 13 20 31
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