"Металлург" – "Салават Юлаев": фрибеты до 1500 рублей от БК "Лига Ставок" новым клиентам

В среду, 27 февраля, "Металлург" и "Салават Юлаев" проведут второй матч в четвертьфинале Восточной конференции плей-офф КХЛ. Встреча пройдет в Магнитогорске.

Хозяева являются фаворитами в первом матче. Коэффициент на их победу в БК "Лига Ставок" составляет 1,75. То есть со ставки в тысячу рублей клиенты могут выиграть 1750 рублей. Для сравнения, коэффициент на победу "Салавата" – 3,85. После первого матча, который закончился со счетом 2:1 в пользу "Магнитки" во втором овертайме, от игры не ждут высокой результативности. Коэффициент на "Тотал" меньше 5,5 голов – 1,60. Все коэффициенты указаны на исходы в основное время.

В стартовой игре серии был равный хоккей: "Металлург" и "Салават" совершили по 48 бросков в створ чужих ворот и создали примерно поровну голевых моментов. Гостям удалось сдержать лидера "Магнитки" Сергея Мозякина, который был очень активен, но не смог отметиться баллами за результативность.

В дополнительное время у уфимцев было несколько хороших шансов вырвать победу, но то им не везло, то отлично действовал голкипер Василий Кошечкин. А на 100-й минуте североамериканский легионер "Металлурга" Ник Шор принес своей команде победу.

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