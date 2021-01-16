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«Металлург» — «Салават Юлаев»: где смотреть прямую трансляцию матча

13:30
«Металлург» примет на своем льду «Салават Юлаев». Фото ХК «Металлург»
«Металлург» примет на своем льду «Салават Юлаев». Фото ХК «Металлург»
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В субботу, 16 января, «Металлург» примет на своем льду «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Начало встречи — в 15.00 по московскому времени.

В прошлом сезоне команды провели четыре матча, в которых соперники одержали по две победы. В турнирной таблице Восточной конференции «Салават» опережает «Магнитку» на три очка, команды занимают третье и четвертое место соответственно.

Следить за матчем «Металлург» — «Салават Юлаев» вы можете в трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.

Видеотрансляция матча «Металлург» — «Салават Юлаев»

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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