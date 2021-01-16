В субботу, 16 января, «Металлург» примет на своем льду «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Начало встречи — в 15.00 по московскому времени.

В прошлом сезоне команды провели четыре матча, в которых соперники одержали по две победы. В турнирной таблице Восточной конференции «Салават» опережает «Магнитку» на три очка, команды занимают третье и четвертое место соответственно.

Следить за матчем «Металлург» — «Салават Юлаев» вы можете в трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.

Видеотрансляция матча «Металлург» — «Салават Юлаев»