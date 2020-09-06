«Металлург» разгромил «Сочи», Нестрашил и Бек сделали дубль

«Металлург» дома обыграл «Сочи» (6:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей по две шайбы забросили Андрей Нестрашил и Тейлор Бек. Также забивали Максим Карпов и Юкка Ламмикко.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Сочи» — 6:0 (1:0, 3:0, 2:0)

Голы: Нестрашил — 1 (бол., Дронов, Чибисов), 8:44 — 1:0. Карпов — 1 (Плотников), 30:37 — 2:0. Нестрашил — 2 (бол., Дронов, Чибисов), 34:32 — 3:0. Бек — 1 (Минулин), 37:33 — 4:0. Ламмикко — 1 (Песонен), 44:06 — 5:0. Бек — 2 (бол., Песонен), 55:17 — 6:0.

Вратари: Олкинуора — Лассинантти (Кульбаков, 37:55).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 32 (8+8+16) — 34 (9+11+14).

Судьи: Бирин, Кулаков.

6 сентября. Магнитогорск. «Арена-Металлург».