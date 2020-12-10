«Металлург» расторг контракт с Песоненом

«Металлург» объявил о расторжении контракта с нападающим Харри Песоненом по обоюдному соглашению сторон.

32-летний финн подписал контракт с клубом из Магнитогорска летом 2020 года. На его счету 14 (6+8) очков в 33 матчах за команду при показателе полезности «0».