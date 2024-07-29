«Металлург» расторг контракт с форвардом Карповым
«Металлург» объявил об уходе из команды нападающего Максима Карпова. Магнитогорский клуб и хоккеист расторгли контракт по обоюдному соглашению сторон.
«Мы благодарим Макса за четыре года в «Металлурге»! Удачи в дальнейшей карьере, Хищный Карп!» — говорится в заявлении «Магнитки».
Карпов присоединился к «Металлургу» в 2020 году. За команду из Магнитогорска 32-летний форвард провел 290 игр и набрал 143 (44+99) очка.
Всего на счету Карпова в КХЛ 795 игр, в которых он заработал 355 (138+217) очков при общем показателе полезности «+127» и среднем времени на площадке в 14 минут и 13 секунд.
Источник: https://t.me/metallurgmgn/19135
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург Мг
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь РС
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
|3.09
|00:00
|
Металлург Мг – Локомотив
|- : -
Новости