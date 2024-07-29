«Металлург» расторг контракт с форвардом Карповым

«Металлург» объявил об уходе из команды нападающего Максима Карпова. Магнитогорский клуб и хоккеист расторгли контракт по обоюдному соглашению сторон.

«Мы благодарим Макса за четыре года в «Металлурге»! Удачи в дальнейшей карьере, Хищный Карп!» — говорится в заявлении «Магнитки».

Карпов присоединился к «Металлургу» в 2020 году. За команду из Магнитогорска 32-летний форвард провел 290 игр и набрал 143 (44+99) очка.

Всего на счету Карпова в КХЛ 795 игр, в которых он заработал 355 (138+217) очков при общем показателе полезности «+127» и среднем времени на площадке в 14 минут и 13 секунд.