«Металлург» продлил победную серию до 13 матчей
«Металлург» продлил победную серию в регулярном чемпионате КХЛ до 13 матчей
11 октября, 19:28
Магнитогорский «Металлург» обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 3:1 в пользу «Металлурга».
Команде тренера Ильи Воробьева продолжила победную серию, которая теперь насчитывает 13 игр подряд.
Магнитогорцы выиграли 15 из 16 матчей в сезоне. «Магнитка» лидирует в таблице Восточной конференции, набрав 30 очков.
На текущий момент магнитогорский клуб проиграл лишь раз проиграл- 7 сентября «Салавату Юлаеву» (2:7).
В следующем матче, 14 октября, «Магнитка» встретится с «Ак Барсом».
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