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«Металлург» продлил победную серию до 13 матчей

«Металлург» продлил победную серию в регулярном чемпионате КХЛ до 13 матчей
11 октября, 19:28
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Магнитогорский «Металлург» обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 3:1 в пользу «Металлурга».

Команде тренера Ильи Воробьева продолжила победную серию, которая теперь насчитывает 13 игр подряд.

Магнитогорцы выиграли 15 из 16 матчей в сезоне. «Магнитка» лидирует в таблице Восточной конференции, набрав 30 очков.

На текущий момент магнитогорский клуб проиграл лишь раз проиграл- 7 сентября «Салавату Юлаеву» (2:7).

В следующем матче, 14 октября, «Магнитка» встретится с «Ак Барсом».

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Иван Шитик все материалы автора
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