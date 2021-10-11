«Металлург» продлил победную серию до 13 матчей

Магнитогорский «Металлург» обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 3:1 в пользу «Металлурга».

Команде тренера Ильи Воробьева продолжила победную серию, которая теперь насчитывает 13 игр подряд.

Магнитогорцы выиграли 15 из 16 матчей в сезоне. «Магнитка» лидирует в таблице Восточной конференции, набрав 30 очков.

На текущий момент магнитогорский клуб проиграл лишь раз проиграл- 7 сентября «Салавату Юлаеву» (2:7).

В следующем матче, 14 октября, «Магнитка» встретится с «Ак Барсом».