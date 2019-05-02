"Металлург" объявил о продлении контрактов с защитниками Евгением Бирюковым и Григорием Дроновым.

Предыдущие соглашения обоих игроков действовали до конца сезона 2019/2020. Новые контракты с измененными условиями рассчитаны до конца сезона 2020/2021.

33-летний Бирюков в минувшем сезоне принял участие в 57 играх, заработал 10 (2+8) баллов при показателе полезности "+3". В шести играх плей-офф Бирюков очков не набрал.

21-летний Дронов провел только 16 матчей из-за тяжелой травмы и заработал лишь 5 (2+3) очков при показателе полезности "+3". В четырех играх плей-офф он отдал один голевой пас.

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