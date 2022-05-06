«Металлург» продлил контракт Воробьева на два года

«Металлург» продлил контракт тренера Воробьева на два года

«Металлург» объявил о продлении контракта с главным тренером команды Ильей Воробьевым.

Новое соглашение рассчитано на два года и будет действовать до конца сезона-2023/24.

В «Металлург» Воробьев пришел в мае 2012 года. В штабе Майка Кинэна он выиграл Кубок Гагарина-2014, а в октябре 2015 года стал уже главным тренером команды, и в первый же для себя сезон выиграл Кубок Гагарина.

Вместе с «Магниткой» Воробьев завоевал серебряные награды сезона-2016/17.

С 2016 года Илья Воробьев входил в тренерский штаб сборной России. В апреле 2018 года был назначен заместителем главного тренера, в июне его повысили до должности главного тренера. Также возглавлял тренерский штаб СКА.

В сентябре 2019 года 47-летний специалист снова возглавил «Металлург», сменив Йозефа Яндача. В сезоне-2021/22 стал обладателем серебряных наград КХЛ.