«Металлург» продлил контракт с капитаном команды Яковлевым на три года

«Металлург» продлил контракт с защитником и капитаном команды Егором Яковлевым, сообщает официальный сайт КХЛ.

Новое соглашение с 30-летним россиянином рассчитано на три года.

Яковлев выступает за «Металлург» с 2019 года. В сезоне-2021/22 хоккеист набрал 16 (2+14) очков в 48 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф у защитника 15 (2+13) очков в 24 играх.