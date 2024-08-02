«Металлург» продлил контракт с Андреем Разиным до 2026 года

«Металлург» продлил соглашение с главным тренером Андреем Разиным на один год. Как информирует клубная пресс-служба, теперь оно рассчитано до конца сезона-2025/26.

Разин стал главным тренером «Магнитки» в межсезонье-2023 и в первый же сезон привел команду к победе в Кубке Гагарина.

До магнитогорцев 50-летний специалист тренировал «Кристалл», «Ижсталь», «Автомобилист», «Югру», «Адмирал» и «Северсталь».

Как игрок Разин выступал за «Металлург» в сезонах 1994/95 и 1995/96, с 1997 по 2001 и 2004 по 2005 годы. В составе магнитогорцев он стал двукратным чемпионом России и Евролиги, обладателем Кубка России, Суперкубка Европы, серебряным и дважды бронзовым призером чемпионата России, а также лучшим бомбардиром чемпионата страны и обладателем призов «Золотая клюшка» и «Золотой шлем», а также автором «золотого дубля» в финале Евролиги 2000 года.