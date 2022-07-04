«Металлург» признан лучшим хоккейным клубом Европы по версии журнала Hockey Archives

«Металлург» признан лучшим хоккейным клубом Европы по версии Hockey Archives, информирует пресс-служба магнитогорской команды со ссылкой на французский журнал.

В тройку сильнейших команд Европы также по версии французского журнала вошли шведские клубы «Лулео» и «Регле». Питерский клуб СКА занял 4-е место по версии Hockey Archives, ЦСКА — 6-е место. Рейтинг формировался в зависимости от лиги, в которой выступает клуб, и от результатов в сезоне-2021/2022. Учитывались в том числе и победы в регулярном чемпионате.

По итогам прошлого сезона «Металлург» занял первое место в таблице Восточной конференции и вышел в плей-офф, где дошел до финала, но проиграл московскому ЦСКА.