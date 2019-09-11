«Металлург» потерпел второе поражение подряд при Воробьеве

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» принимал «Металлург». Хозяева одержали победу со счетом 3:0.

Для команды из Магнитогорска это поражение стало вторым подряд после назначения на пост главного тренера Ильи Воробьева. Всего за пять матчей «Магнитка» набрала только 2 очка.

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«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Голы: Митчелл — 3 (Уайт, Рясенский), 3:15 — 1:0. Хафизов — 1 (Авцин, Бикмуллин), 41:33 — 2:0. Порядин — 5 (Хафизов), 55:00 — 3:0.

Вратари: Шарыченков — Кошечкин.

Штраф: 12 — 10.

Броски: 26 (11+6+9) — 29 (8+11+10).

Судьи: Ансонс, Гамалей.

11 сентября. Нижнекамск. ЛД «Нефтехим-Арена».

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