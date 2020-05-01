«Металлург» покинули 10 хоккеистов
«Металлург» ждут серьезные перемены в составе. Магнитогорский клуб покидают защитники Никита Пивцакин и Дмитрий Зайцев; нападающие Роман Любимов, Евгений Тимкин, Андрей Локтионов, Илья Авраменко, а также нападающие-легионеры Брэндон Козун, Эрик О`Делл и Томаш Филиппи, сообщает официальный сайт «Магнитки».
Голкипер Василий Демченко переходит в систему «Монреаля», но спортивные права на игрока в рамках КХЛ остаются у «Магнитки».
Благодарим защитников Никиту Пивцакина и Дмитрия Зайцева, а также нападающих Романа Любимова, Евгения Тимкина, Андрея Локтионова, Илью Авраменко, Брэндона Козуна, Эрика О'Делла и Томаша Филиппи. В следующем сезоне они будут выступать в других командах.https://t.co/d6wg2u00RZ pic.twitter.com/wNETUyPmPt— HCMETALLURG (@MetallurgMgn) May 1, 2020
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