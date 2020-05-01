«Металлург» покинули 10 хоккеистов

Благодарим защитников Никиту Пивцакина и Дмитрия Зайцева, а также нападающих Романа Любимова, Евгения Тимкина, Андрея Локтионова, Илью Авраменко, Брэндона Козуна, Эрика О'Делла и Томаша Филиппи. В следующем сезоне они будут выступать в других командах.https://t.co/d6wg2u00RZ pic.twitter.com/wNETUyPmPt