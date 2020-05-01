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«Металлург» покинули 10 хоккеистов

09:56
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«Металлург» ждут серьезные перемены в составе. Магнитогорский клуб покидают защитники Никита Пивцакин и Дмитрий Зайцев; нападающие Роман Любимов, Евгений Тимкин, Андрей Локтионов, Илья Авраменко, а также нападающие-легионеры Брэндон Козун, Эрик О`Делл и Томаш Филиппи, сообщает официальный сайт «Магнитки».

Голкипер Василий Демченко переходит в систему «Монреаля», но спортивные права на игрока в рамках КХЛ остаются у «Магнитки».

Дополнительная информация:

https://www.metallurg.ru/press/club-news/474872/

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