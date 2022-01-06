«Металлург» показал, как провел матч с «Барысом» в Казахстане, где введен режим ЧП

«Металлург» показал, как провел матч регулярного чемпионата с «Барысом» (2:3) в Казахстане, где введен режим чрезвычайного положения.

В репортаже назвали встречу с казахстанским клубом одной из самых странных хоккейных игр.

После матча магнитогорская команда не сразу смогла вылететь из Казахстана. Рейс с командой задержали более чем на час. В четверг «Металлург» сообщил, что самолет приземлился в аэропорту Магнитогорска.

Форвард «Металлурга» Брендан Лайпсик рассказал о странном ощущении при игре при пустых трибунах.

«Сегодня было такое, к чему никогда нельзя подготовиться, — сказал Лайпсик в интервью клубной пресс-службе. — Но тем не менее мы забили первыми, потом еще раз вышли вперед. Мы неплохо играли, но такой результат. Надо все это поскорее забыть и готовиться к следующим играм».

Напомним, что в Казахстане введен режим чрезвычайного положения из-за массовых протестов и беспорядков в разных городах и регионах страны.