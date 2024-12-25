«Металлург» подписал защитника Камалова

«Металлург» заключил контракт с защитником Никитой Камаловым, сообщает пресс-служба КХЛ.

Соглашение с 29-летним хоккеистом рассчитано до конца сезона-2024/25.

24 декабря стало известно, что Камалов покинул «Барыс». Ранее он также выступал за СКА, «Сочи» и «Амур».

В нынешнем сезоне защитник провел 37 матчей в КХЛ, набрав 4 (0+4) очка.

«Металлург» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции с 46 очками после 39 игр.