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Сегодня, 12:29

«Металлург» подписал защитника Камалова

Алина Савинова
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«Металлург» заключил контракт с защитником Никитой Камаловым, сообщает пресс-служба КХЛ.

Соглашение с 29-летним хоккеистом рассчитано до конца сезона-2024/25.

24 декабря стало известно, что Камалов покинул «Барыс». Ранее он также выступал за СКА, «Сочи» и «Амур».

В нынешнем сезоне защитник провел 37 матчей в КХЛ, набрав 4 (0+4) очка.

«Металлург» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции с 46 очками после 39 игр.

Никита Камалов
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
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1 Локомотив 39 30 9 62
2 Спартак 37 24 13 53
3 ЦСКА 36 22 14 51
4 Динамо М 38 23 15 49
5 Северсталь 38 24 14 48
6 СКА 37 22 15 48
7 Динамо Мн 37 19 18 43
8 Торпедо 36 16 20 39
9 Витязь 36 15 21 34
10 Куньлунь РС 38 14 24 32
11 Сочи 37 12 25 27
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 38 24 14 52
2 Сал. Юлаев 36 24 12 50
3 Ак Барс 35 23 12 48
4 Металлург Мг 39 22 17 46
5 Автомобилист 36 20 16 44
6 Адмирал 40 18 22 42
7 Авангард 37 17 20 37
8 Нефтехимик 38 13 25 36
9 Лада 35 14 21 33
10 Сибирь 35 14 21 31
11 Барыс 40 10 30 23
12 Амур 38 8 30 20
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