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«Металлург» подписал контракт с Земченком

14:09
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Защитник Артем Земченок присоединился к «Металлургу». Контракт рассчитан на один сезон и будет действовать до 30 апреля 2021 года, сообщает официальный сайт клуба.

В прошлом сезоне Земченок за СКА сыграл 34 матча, в которых сделал 5 голевых передач, набрал 8 штрафных минут, провел 18 силовых приемов, и заблокировал 21 бросок.

Всего в КХЛ защитник провел 314 матчей, в которых набрал 67 (15+52) очков при общем показателе полезности «плюс 35».

За олимпийскую сборную России на Кубке Германии в 2018 году провел 5 матчей, в которых забросил 2 шайбы.

Дополнительная информация:

https://www.metallurg.ru/press/club-news/474874/

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