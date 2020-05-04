«Металлург» подписал контракт с Земченком

Защитник Артем Земченок присоединился к «Металлургу». Контракт рассчитан на один сезон и будет действовать до 30 апреля 2021 года, сообщает официальный сайт клуба.

?Продолжаем укреплять оборонительную линию. Защитник Артем Земчёнок присоединился к «Металлургу»



Прошлый сезон игрок обороны провел в СКА, с 1 мая являлся свободным агентом. Контракт рассчитан на один сезон и будет действовать до 30 апреля 2021 года.https://t.co/LY5MTVp2kB pic.twitter.com/4DQ0SUjwdO — HCMETALLURG (@MetallurgMgn) May 4, 2020

В прошлом сезоне Земченок за СКА сыграл 34 матча, в которых сделал 5 голевых передач, набрал 8 штрафных минут, провел 18 силовых приемов, и заблокировал 21 бросок.

Всего в КХЛ защитник провел 314 матчей, в которых набрал 67 (15+52) очков при общем показателе полезности «плюс 35».

За олимпийскую сборную России на Кубке Германии в 2018 году провел 5 матчей, в которых забросил 2 шайбы.