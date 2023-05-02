«Металлург» подписал контракт с защитником Робином Прессом

«Металлург» на официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником Робином Прессом.

Соглашение с 28-летним шведским хоккеистом рассчитано до конца сезона-2023/24.

С 2021 года Пресс выступал за «Северсталь». В 126 матчах он набрал 69 (20+49) очков.

В сезоне-2022/23 Пресс стал третьим бомбардиром среди защитников лиги по итогам регулярного чемпионата, набрав 42 (11+31) очка в 64 матчах, и добавил еще 6 (2+4) в 7 играх плей-офф.