«Металлург» подписал контракт с вратарем Загидулиным

«Металлург» на официальном сайте сообщил о подписании контракта с голкипером Артемом Загидулиным.

Соглашение с 27-летним вратарем подписано на один год — до конца сезона-2023/24.

В сезоне-2022/23 российский хоккеист провел 53 матча за «Лукко» в регулярном чемпионате финской лиги и отразил 91,9 процента бросков при коэффициенте надежности 1,84. В плей-офф у голкипера 6 матчей, 91,6 процента отраженных бросков и коэффициент надежности 2,14.

Ранее Загидулин выступал за «Металлург», «Калгари», «Куньлунь» и другие команды.