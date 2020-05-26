«Металлург» подписал новый контракт с Мозякиным на один сезон

Магнитогорский «Металлург» подписал контракт на один сезон с нападающим Сергеем Мозякиным, сообщает официальный сайт клуба.

Таким образом, 39-летний хоккеиcт продолжит выступать за «Магнитку». Он защищает цвета команды с 2011 года.

Сергей Мозякин в регулярных чемпионатах КХЛ и сериях плей-офф провел за «Металлург» 593 матча, в которых набрал 662 очка — 306 голов (67 победных шайб, 114 голов в большинстве, 12 шайб в овертаймах), 356 голевых передач. 98 штрафных минут, показатель полезности «+139».

Титулы и достижения на отечественной и международной арене во время выступления за «Металлург»: обладатель Кубка Гагарина 2014, 2016 гг., чемпион России 2014, 2016 гг., серебряный призер чемпионата России 2017 года. Обладатель золотой медали олимпийских Игр в Пхенчхане 2018 года. Серебряный призер чемпионата мира 2015, бронзовый призер чемпионатов мира 2016 и 2017 гг. Лучший снайпер и бомбардир в истории отечественных чемпионатов.