«Металлург» подписал контракт с Мартыновым

«Металлург» подписал контракт с защитником Егором Мартыновым. Соглашение рассчитано на два года, сообщает официальный сайт клуба.

??"Металлург" подписал контракт с защитником Егором Мартыновым. Соглашение рассчитано на два сезона и будет действовать до 30 апреля 2022 года.



Приветствуем Егора в Магнитогорске!



Подробнее: https://t.co/bMGVFNrbgg pic.twitter.com/otbsYhVipp — HCMETALLURG (@MetallurgMgn) May 3, 2020

В прошлом сезоне за «Авангард» Мартынов сыграл 62 матча, в которых забил 5 голов и сделал 8 голевых передач. Всего в КХЛ он провел 380 матчей, в которых забросил 29 голов и сделал 84 голевые передачи (113 очков), имеет общий показатель полезности «плюс 53» и 110 минут штрафного времени, совершил 268 силовых приемов, заблокировал 439 бросков, заработал на себе 29 фолов соперника.