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«Металлург» подписал контракт с Мартыновым

15:37
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«Металлург» подписал контракт с защитником Егором Мартыновым. Соглашение рассчитано на два года, сообщает официальный сайт клуба.

В прошлом сезоне за «Авангард» Мартынов сыграл 62 матча, в которых забил 5 голов и сделал 8 голевых передач. Всего в КХЛ он провел 380 матчей, в которых забросил 29 голов и сделал 84 голевые передачи (113 очков), имеет общий показатель полезности «плюс 53» и 110 минут штрафного времени, совершил 268 силовых приемов, заблокировал 439 бросков, заработал на себе 29 фолов соперника.

Дополнительная информация:

https://www.metallurg.ru/press/club-news/474875/

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