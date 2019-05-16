"Металлург" поделился планом подготовки команды к новому сезону КХЛ

Стал известен план подготовки "Металлурга" к сезону КХЛ 2019/2020, информирует пресс-служба клуба. Команда проведет учебно-тренировочный сбор в немецком Гармиш-Партенкирхене.

План подготовки "Металлурга" к сезону 2019 – 2020:

13 июля – сбор команды в Магнитогорске и начало медицинских тестов.

16 июля – тренировочные сборы в Магнитогорске.

18 июля пройдет традиционный молодежный тренировочный лагерь.

24 июля – "Металлург" традиционно отправится в немецкий Гармиш-Партенкирхен, где в условиях высокогорья проведет усиленные тренировки и сыграет два контрольных матча 28 и 31 августа. Соперником "Магнитки" станет команда "Витязь" из Подольска.

6 августа – продолжение сборов в Магнитогорске.

С 10 по 13 августа "Металлург" примет участие в челябинском предсезонном турнире за Кубок губернатора Челябинской области. Соперниками станут "Трактор", "Северсталь" и "Куньлунь Ред Стар".

14 августа – продолжение тренировочных сборов на домашнем льду.

С 22 по 25 августа уже в Магнитогорске состоится традиционный Мемориал Ромазана, на который помимо челябинского "Трактора" приедет новосибирская "Сибирь" и "Куньлунь Ред Стар" из КНР.

С 26 августа до начала Чемпионата – продолжение тренировок в Магнитогорске.

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