«Металлург» победил «Северсталь» и одержал первую победу в сезоне
«Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ дома одержал волевую победу над «Северсталью» — 4:2. В составе хозяев отличились Егор Яковлев, Сергей Мозякин, Николай Кулемин и 18-летний Павел Дорофеев. У гостей дубль оформил Дмитрий Марковин.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — «Северсталь» (Череповец) — 4:2 (0:1, 1:0, 3:1)
Голы: Марковин — 1 (Морозов), 4:04 — 0:1. Яковлев — 1 (бол., Расмуссен, Козун), 32:30 — 1:1. Кулемин — 1 (Яковлев, Верещагин), 41:02 — 2:1. Дорофеев — 1 (Матушкин), 42:24 — 3:1. Марковин — 2 (бол., Кодола, Алексеев), 49:24 — 3:2. Мозякин — 1 (бол., Локтионов), 58:02 — 4:2.
Вратари: Кошечкин — Подъяпольский (58:17 — 59:41, 59:48).
Штраф: 12 — 10.
Броски: 28 (7+11+10) — 23 (8+6+9).
Судьи: Гофман, Соин.
4 сентября. Магнитогорск. «Арена-Металлург».